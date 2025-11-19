Торговля без доллара: доля нацвалют в расчетах между Россией и ШОС достигла 97%

Такое положение вещей обеспечивает стабильность в условиях тарифных войн и односторонних санкций.

Путин: доля нацвалют в расчетах между Россией и странами ШОС достигла 97%

Россия за пару лет нарастила товарооборот со странами ШОС почти в два раза. На данный момент он уже превышает 400 миллиардов долларов. Впечатляющие цифры сегодня привел Владимир Путин на встрече с представителями правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

Свою роль играет создание новых логистических маршрутов, а также перспектива появления собственного банка.

«В коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%. Стабильные и бесперебойные каналы расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений и войн», — заявил Путин.

После встречи с премьерами стран ШОС глава государства принял делегацию из Китая. Президент отметил, что отношения Москвы и Пекина переживают лучший период в своей истории, о чем свидетельствует и взаимная отмена визового режима.

Чуть позже президент провел переговоры с главой МИД Индии. Принимали его в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле. Эта встреча, напомню, прошла в преддверии запланированного в конце года визита Владимира Путина в Индию.

Ну а уже вечером президент принял делегацию из Монголии. Там скоро может появиться первый российский банк — власти страны готовы дать разрешение на открытие филиала, чтобы сделать взаимные расчеты более выгодными.

