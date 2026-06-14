Двое детей пострадали в результате пожара в жилом доме в Самаре

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 57 0

Медицинская помощь потребовалась пяти жителями многоэтажки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru

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В Самаре в результате пожара и последующего взрыва газа в пятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Четыре человека в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии», — уточнили информацию РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения по Самарской области.

Все произошло в доме № 22 по улице 22-го Партсъезда. По предварительным данным, пламя сначала вспыхнуло в продуктовом магазине на первом этаже здания, а затем быстро поднялось до второго этажа, где прогремел взрыв бытового газа.

В доме в результате инцидента обрушилось межэтажное перекрытие между вторым и третьим этажами.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тверской области в результате пожара в приюте сгорели 19 собак.

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