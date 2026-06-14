«Как будто бомба упала»: очевидцы о пожаре и взрыве газа в жилом доме в Самаре
Для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru
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Очевидцы взрыва газа в Самаре сравнили происшествие с падением бомбы
Пожар и последующий взрыв газа в жилом доме в Самаре был мощным. Об этом 5-tv.ru сообщили очевидцы событий.
«Такой взрыв был ужасный, как будто бомба какая-то упала. Поставила машину и сигнализация сработала. Вернулась и вижу клубок дыма», — заявила одна из местных жительниц.
Она также отметила, что взрыв прогремел на втором этаже в одной из квартир. По ее словам, хозяева квартиры в этот момент только вернулись домой и при включении света в помещении случился хлопок.
Другая жительница дома, которая живет на втором этаже, рассказала, что в момент взрыва ее подбросило. Она также добавила, что он произошел этажом ниже
«Меня прям подбросило. Я еще подумала где-то взорвалось, не рядом, не у меня. Вышла как есть, и все. А тут уже подо мной квартира горит и рядом», — поделилась женщина.
Инцидент произошел в доме № 22 на улице 22-го Партсъезда. Сперва огонь вспыхнул в магазине на первом этаже, после чего распространился выше, где прогремел взрыв бытового газа.
Ранения получили пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, инцидент привел к обрушению межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте пожара продолжают работать экстренные службы.
Для жителей пострадавших квартир организован пункт временного размещения.
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