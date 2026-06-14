«Как будто бомба упала»: очевидцы о пожаре и взрыве газа в жилом доме в Самаре

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 29 0

Для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Очевидцы взрыва газа в Самаре сравнили происшествие с падением бомбы

Пожар и последующий взрыв газа в жилом доме в Самаре был мощным. Об этом 5-tv.ru сообщили очевидцы событий.

«Такой взрыв был ужасный, как будто бомба какая-то упала. Поставила машину и сигнализация сработала. Вернулась и вижу клубок дыма», — заявила одна из местных жительниц.

Она также отметила, что взрыв прогремел на втором этаже в одной из квартир. По ее словам, хозяева квартиры в этот момент только вернулись домой и при включении света в помещении случился хлопок.

Другая жительница дома, которая живет на втором этаже, рассказала, что в момент взрыва ее подбросило. Она также добавила, что он произошел этажом ниже

«Меня прям подбросило. Я еще подумала где-то взорвалось, не рядом, не у меня. Вышла как есть, и все. А тут уже подо мной квартира горит и рядом», — поделилась женщина.

Инцидент произошел в доме № 22 на улице 22-го Партсъезда. Сперва огонь вспыхнул в магазине на первом этаже, после чего распространился выше, где прогремел взрыв бытового газа.

Ранения получили пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, инцидент привел к обрушению межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте пожара продолжают работать экстренные службы.

Для жителей пострадавших квартир организован пункт временного размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
В Канаде детям до 16 лет могут запретить пользоваться соцсетями
22:59
«Как будто бомба упала»: очевидцы о пожаре и взрыве газа в жилом доме в Самаре
22:38
Самолет с парашютистами на борту разбился в США сразу после взлета
22:30
Двое детей пострадали в результате пожара в жилом доме в Самаре
22:14
Швея и портной: как получить востребованную профессию за короткий срок
21:55
Очень сильно похудела: названа предположительная причина смерти Татьяны Плетневой

Сейчас читают

Очень сильно похудела: названа предположительная причина смерти Татьяны Плетневой
Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
В Домодедово арестовали 46-летнего обвиняемого в убийстве жены
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео