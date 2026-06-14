В Канаде детям до 16 лет могут запретить пользоваться соцсетями

Правительство Канады внесло на рассмотрение парламента законопроект, который может полностью запретить подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ограничения вступят в силу, если компании не докажут, что способны гарантировать полную безопасность детей на своих платформах.

Новый закон будет строго регулировать семь видов вредоносного контента. Под запрет попадут материалы, разжигающие ненависть, призывающие к насилию или причинению себе вреда, а также интимные снимки, опубликованные без согласия пользователей.

Для контроля за соблюдением правил в Канаде в течение 18 месяцев планируется создать специальную Комиссию по цифровой безопасности и внедрить систему обязательной проверки возраста.

Подобный запрет введен в Австралии, где уже заблокировано около 4,7 миллиона детских аккаунтов. Аналогичные меры сейчас активно рассматриваются и в других странах, включая Великобританию, Францию и Данию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России утвержден план по борьбе с деструктивным поведением среди молодежи. Он включает 41 мероприятие, направленное на защиту подростков от опасного влияния, в том числе в интернете. Специалисты будут мониторить интернет-активность, обучать экспертов по безопасности и проводить всероссийские конференции.

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