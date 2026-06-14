В Канаде детям до 16 лет могут запретить пользоваться соцсетями

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Законопроект уже внесен на рассмотрение парламента.

В каких странах детям нельзя пользоваться соцсетями

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Правительство Канады внесло на рассмотрение парламента законопроект, который может полностью запретить подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ограничения вступят в силу, если компании не докажут, что способны гарантировать полную безопасность детей на своих платформах.

Новый закон будет строго регулировать семь видов вредоносного контента. Под запрет попадут материалы, разжигающие ненависть, призывающие к насилию или причинению себе вреда, а также интимные снимки, опубликованные без согласия пользователей.

Для контроля за соблюдением правил в Канаде в течение 18 месяцев планируется создать специальную Комиссию по цифровой безопасности и внедрить систему обязательной проверки возраста.

Подобный запрет введен в Австралии, где уже заблокировано около 4,7 миллиона детских аккаунтов. Аналогичные меры сейчас активно рассматриваются и в других странах, включая Великобританию, Францию и Данию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России утвержден план по борьбе с деструктивным поведением среди молодежи. Он включает 41 мероприятие, направленное на защиту подростков от опасного влияния, в том числе в интернете. Специалисты будут мониторить интернет-активность, обучать экспертов по безопасности и проводить всероссийские конференции.

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