Самолет с парашютистами на борту разбился в США сразу после взлета

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Воздушное судно рухнуло неподалеку от аэропорта города Батлер в штате Миссури, ведется расследование.

Самолет с парашютистами разбился после взлета под Миссури

Фото: Gregory Bull/AP/ТАСС

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Самолет разбился в районе аэродрома Батлер Мемориал в американском штате Миссури. На борту находилось 12 человек, в том числе несколько парашютистов — все погибли. Об этом сообщили в Daily Mail.

На место работают сотрудники патруля штата Миссури.

По предварительным данным, воздушное судно, на борту которого находились парашютисты, потерпело крушение практически сразу после взлета.

Ранее очевидец рассказал о крушении легкомоторного самолета в Омской области. По словам местного жителя, в момент падения в небе был заметен раскрытый парашют.

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22», выполнявший авиационные работы, потерпел крушение 6 мая. По информации источника 5-tv.ru, на борту находились два человека, оба погибли. Катастрофа произошла неподалеку от деревни Кошкарево.

А накануне стало известно о трагической гибели американского певца Оливера Три - он погиб в Рио-де-Жанейро при столкновении двух вертолетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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