Самолет с парашютистами на борту разбился в США сразу после взлета
Воздушное судно рухнуло неподалеку от аэропорта города Батлер в штате Миссури, ведется расследование.
Фото: Gregory Bull/AP/ТАСС
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Самолет разбился в районе аэродрома Батлер Мемориал в американском штате Миссури. На борту находилось 12 человек, в том числе несколько парашютистов — все погибли. Об этом сообщили в Daily Mail.
На место работают сотрудники патруля штата Миссури.
По предварительным данным, воздушное судно, на борту которого находились парашютисты, потерпело крушение практически сразу после взлета.
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