Конгресс США принял проект о публикации материалов по делу Эпштейна

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 42 0

Теперь документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Фото: Reuters/Annabelle Gordon

Обе палаты Конгресса США во вторник, 18 ноября, одобрили законопроект, предусматривающий раскрытие материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

«Акт о прозрачности материалов Эпштейна» получил поддержку подавляющего большинства членов Палаты представителей — 427 человек проголосовали «за», один выступил против.

Верхняя палата Конгресса, Сенат, принял документ заочно и сразу направил на подпись главе государства Дональду Трампу. Президент, в свою очередь, ранее написал в соцсети Truth Social, что ему «все равно, когда сенат примет законопроект».

Согласно законопроекту, Министерство юстиции США обязано обнародовать материалы по делу Эпштейна, а также раскрыть имена чиновников, которые могли фигурировать в этих документах.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года. По данным прокуратуры, в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков девушек-подростков, самой младшей из которых было 14 лет, в свой дом на Манхэттене. Среди его знакомых были политики и предприниматели мирового масштаба.

В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, после чего уголовное преследование прекратили.

