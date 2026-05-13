Хегсета снова вызвали в Конгресс: почему в США избегают прямых оценок войны с Ираном

На слушаниях в Конгрессе глава Пентагона прокомментировал неоднозначные итоги ближневосточной кампании. Пит Хегсет назвал преувеличенными сообщения о критическом сокращении запасов американских вооружений. По его словам, у США есть все необходимое — и в достаточных объемах.

Впрочем, министр войны все же признал, что Пентагон намерен ускорить производство боеприпасов, формально объяснив это новой стратегией ведомства. Однако многие оппоненты сразу же зацепились за этот комментарий. Почему в Вашингтоне все чаще избегают прямых оценок конфликта с Тегераном — расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Во второй раз за неполные три недели Пита Хегсета вызвали в Конгресс для разбирательств. И во второй раз дебаты оказались жаркими. Сначала из зала пришлось выводить протестующих.

«Ирано-американское сообщество против этой незаконной войны! Если вы одобрите бюджет, вы будете соучастниками военного преступления этой администрации», — скандировали активисты.

Затем посыпались весьма неудобные вопросы. В конце апреля Хегсет уже пытался ответить — но, очевидно, неудачно. Теперь сенаторы перешли к куда более жесткой риторике.

«С самого начала этой войны наблюдается постоянное отсутствие прозрачности. Каждый день операции влечет дополнительные расходы. Иран, по разведданным, может держаться еще долго, а нынешняя администрация так и не предоставила Конгрессу никакой четкой стратегии. Изо дня в день меняется обоснования целей. Конечная цель плохо определена, если не сказать, вообще не определенаа», — заявила член Палаты представителей Конгресса США Роза Делауро.

Вопросы по сути те же: каков план США в Иране, сколько стоит военная кампания и когда она, наконец, закончится. Спасать шефа бросился финансовый контролер Пентагона. И тут же запутался в цифрах. Сначала заявил, что расходы на всю операцию составили 29 миллиардов, а спустя десять минут одно только восстановление всего уничтоженного Ираном оценил в 24 миллиарда.

«Да, наши расходы растут, потому что нам нужно ремонтировать и менять оборудование, пополнять арсенал, а еще поддерживать контингент в районе театра боевых действий», — объяснил финансовый контролер Пентагона Джей Херст.

Издержки от операции в Иране ощущает на себе уже каждый американец. Инфляция в стране достигла рекордных за последние три года темпов. Цены на бензин скачут еще сильнее — так, как не было даже при Байдене. Журналисты попытались спросить Дональда Трампа, что теперь делать американцам, и получили ответ, который многих вверг в ступор.

«Я не думаю о финансовом положении американцев. Я вообще ни о ком не думаю. Я думаю только об одном: мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие — вот и все. Меня мотивирует только это», — заявил президент США Дональд Трамп.

Спросили Трампа и о том, чего США достигли в Иране, но ответа не получили. Как пишет The New York Times, американская разведка выяснила, что Иран сохранил две трети своего ракетного арсенала. А пусковые установки, об уничтожении которых не раз рассказывал Дональд Трамп, уже удалось восстановить на 90%. Впервые после окончания бомбардировок иранские военные провели учения — и их масштаб стал неприятной неожиданностью для США. В них приняли участие несколько тысяч военных.

После этого в Тегеране заявили, что расширяют свою зону контроля вокруг Ормузского пролива сразу в десять раз — с 40 до 400 километров. Теперь в нее попадает едва ли не вся акватория Персидского залива. Энтони Блинкен, госсекретарь предыдущей администрации США, заявил, что именно такой сценарий конфликта с Ираном он и предполагал еще 15 лет назад.

«Разные администрации — и при Буше, и при Обаме, и при Байдене — мы рассматривали военный сценарий. И мы знали, что это не лучший вариант как раз из-за Ормузского пролива. Его закрытие стало новой проблемой, которую мы предполагали теоретически, но с которой не сталкивались в реальности», — заявил экс-госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сейчас позиции сторон кажутся непримиримыми: в Тегеране опубликовали пять условий для возобновления переговоров, и каждое из них Трамп уже отвергал. В Белом доме изучают планы новой военной кампании. Как пишет NBS, ее назовут «Кувалдой». Видимо, в качестве нового обещания «вбомбить Иран в каменный век».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.