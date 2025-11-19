Взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы, заявил Туск

Туск: взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы

Взрыв на железнодорожной линии, ведущей из Польши на Украину, совершили граждане Украины. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», — сообщил Туск.

Трансляцию его выступления вел YouTube-канал сейма.

По словам премьер-министра, злоумышленники пытались спровоцировать железнодорожную катастрофу. Он отметил, что одного из подозреваемых ранее заочно осудили во Львове за диверсию. Также Туск добавил, что оба мужчины покинули Польшу и уехали в Белоруссию через пункт пропуска «Брест — Тересполь».

При этом премьер-министр заявил, что подозреваемые якобы сотрудничали с Россией, но никаких доказательств своих утверждений он не представил.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инцидент на железной дороге произошел 16 ноября в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от станции Мика. В тот момент состав с двумя пассажирами и несколькими членами поездной бригады экстренно остановился. Подробности происшествия не сообщали, было известно только о повреждении путей. Туск тогда же заявил, что это могла быть диверсия.

