Три человека пострадали при обрушении на стройке в Санкт-Петербурге
Предположительно, при строительстве нарушили технологии, и конструкции не выдержали веса свежезалитого бетона.
И прежде о крупном происшествии в Петербурге. Кинологи ищут выживших после обрушения строящегося дома.
Под завалами могут находиться люди. К этой минуте известно о трех пострадавших. Все они работали на стройплощадке. Один из них в тяжелом состоянии.
«Большой грохот за окном, я вышел, вижу, как кусок дома обвалился. Грохот был достаточно сильный, у меня затряслось стекло и был дребезг», — рассказал очевидец Максимилиан Яковлев.
К делу подключилась прокуратура. Не исключено, что при строительстве нарушили технологии. Металлоконструкции могли не выдержать веса свежезалитого бетона.
