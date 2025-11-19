Три человека пострадали при обрушении на стройке в Санкт-Петербурге

Предположительно, при строительстве нарушили технологии, и конструкции не выдержали веса свежезалитого бетона.

Фото, видео: 5-tv.ru

И прежде о крупном происшествии в Петербурге. Кинологи ищут выживших после обрушения строящегося дома.
Под завалами могут находиться люди. К этой минуте известно о трех пострадавших. Все они работали на стройплощадке. Один из них в тяжелом состоянии.

«Большой грохот за окном, я вышел, вижу, как кусок дома обвалился. Грохот был достаточно сильный, у меня затряслось стекло и был дребезг», — рассказал очевидец Максимилиан Яковлев.

К делу подключилась прокуратура. Не исключено, что при строительстве нарушили технологии. Металлоконструкции могли не выдержать веса свежезалитого бетона.

Три человека пострадали при обрушении на стройке в Санкт-Петербурге
