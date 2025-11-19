Москву сковало льдом из-за заморозков после ливней

Эфирная новость 36 0

В столице — экстренное предупреждение, а Петербург в это время заносит снегом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Камчатке после серии циклонов почти парализовано движение. На дорогах снежная каша и гололедица. В аварии попадают даже опытные водители. Машины заносит. На скользких трассах множество ДТП и гигантские пробки.

Погода внесла свои коррективы и в летное расписание. Авиарейсы задерживаются в Петропавловске-Камчатском. А в Усть-Камчатске закрыты переправа, а также дорога в аэропорт.

Заносит снегом и Северную столицу. Метели задержатся в Петербурге минимум на три дня. В городе ожидаются пробки и заносы. Несмотря на такую погоду, байкеры не торопятся закрывать сезон.

А в Москве — экстренное предупреждение из-за гололедицы. После ливней в столицу пришли заморозки. Асфальт сковало льдом, что уже привело к авариям. На юго-западе столицы друг за другом столкнулись сразу пять машин, еще одна вылетела в кювет. Другое серьезное ДТП — на юге города. Там не смогли разъехаться легковушка и скорая помощь. В результате пострадал пешеход.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать еще пару дней. В пятницу москвичам обещают резкое потепление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Семейный ад Бритни Спирс: жуткие детали брака певицы с Кевином Федерлайном
7:13
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
7:01
Москву сковало льдом из-за заморозков после ливней
6:46
Это не игрушка: в России собрались запретить детям ездить на питбайках
6:30
Почему «Идиоты», а не «Идиот»? Режиссер Волков объяснил идею своего спектакля
6:17
Ермак собрался в Лондон после отмены переговоров с Уиткоффом в Турции

Сейчас читают

Безруков, Хабенский, Григорьев-Апполонов: кого Иванушки хотят видеть в роли себя
«Совершенно невыносимо и больно»: Жора Крыжовников про детство без мамы
«Шерон Стоун — это один фильм»: чем Виктория Маслова лучше американки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году