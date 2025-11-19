Это не игрушка: в России собрались запретить детям ездить на питбайках

В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним ездить на питбайках

В России хотят запретить детям ездить на питбайках. Сейчас мини-мотоцикл не считается полноценным средством передвижения, а является спортивным снарядом. И чтобы на нем ездить права не нужны.

Этим активно пользуются несовершеннолетние. Только с начала года в России случилось более 600 аварий с питбайками, в них погибли 23 ребенка.

В Госдуме предлагают запретить выезд питбайков на дороги общего пользования, а если малолетний водитель попадется, забирать транспорт на штрафстоянку.

Кроме того, согласно инициативе, продавать мини-мотоциклы детям должны только при наличии справки об окончании спортивной мотошколы.

