В ДНР задержан украинский диверсант

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

По заданию спецслужб Незалежной он собирал взрывчатку и вел слежку за военнослужащими РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали диверсанта. Как сообщили в ФСБ, по заданию украинских спецслужб он находил тайники и собирал взрывчатку. А еще следил за нашими военными и передавал эту информацию в Киев.

«Начал я сотрудничать через своего односельчанина, он уехал в Украину, там поступил на военную службу, я ему кое-какую информацию скинул, и он меня перевел на сотрудников МО Украины», — сообщил задержанный.

Фигурант также планировал совершить теракт против высокопоставленного сотрудника органов власти. Возбуждены дела о государственной измене и подготовке теракта.

А тем временем в Краснодарском крае задержан бывший священник. Он вступил в ряды террористического «русского добровольческого корпуса» (РДК*). По заданию кураторов он вербовал жителей края, а также вел в регионе разведывательную деятельность.

* — организация признана в России террористической и запрещена.
 
 

