Комплексное решение: будут ли отбирать у дачников участки из-за борщевика

У россиян не будут отбирать участки из-за зарослей борщевика

Российские дачники могут вздохнуть спокойно. У них больше не будут отбирать участки из-за зарослей борщевика. Этот пункт, который вызывал много вопросов, уже убрали из списка. Теперь к проблеме будут подходить комплексно.

«С прошлого года у нас под словом „захламленность“ — заросли борщевика. Это, конечно, глупость. Юристы начали возмущаться, говорить, что это неправильно. При чем здесь захламленность? Ты же не сам разводишь этот самый борщевик. Он появляется. Другое дело, что мы не успеваем его вырубить. Пенсионер на даче не появляется из-за дождей, приехал через три недели, а у него там заросли выше крыши. Поэтому, естественно, были судебные дела. Их было очень много», — рассказал юрист Александр Толмачев.

При этом дачники так же, как и раньше, обязаны бороться с вредоносными растениями. Иначе придется заплатить внушительный штраф — частникам до 50 тысяч рублей, а юрлицам до 700.

