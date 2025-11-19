Растет с запретами: Ирина Шейк рассказала о воспитании дочери от Брэдли Купера

Модель родила Лею в марте 2017 года.

Что сейчас с дочерью Ирины Шейк и Брэдли Купера

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Модель Ирина Шейк: у моей дочери минимальный доступ к гаджетам

Модель Ирина Шейк редко делится подробностями о своей дочери Лее, которую она воспитывает вместе с бывшим возлюбленным, голливудским актером Брэдли Купером. Однако в интервью изданию People модель сделала исключение и рассказала о подходах к воспитанию восьмилетней девочки.

Как призналась Шейк, Лея хорошо понимает, что оба ее родителя — знаменитости, и чем они зарабатывают на жизнь. Но при этом Ирина делает все возможное, чтобы оградить дочь от сплетен и негатива, с которым связана публичность.

«Лее разрешен минимальный, практически стремящийся к нулю доступ по всем электронным устройствам», — отметила модель.

По словам Шейк, она хочет, чтобы Лея росла, опираясь не на цифровой мир, а на реальный: училась дружить, окружать себя поддержкой и делиться теплом с окружающими. Ирина подчеркивает, что для этого ребенку важно прежде всего научиться любить себя и не зависеть от навязанного стандартами индустрии представления о красоте.

Модель рассказала, что вместе с Купером они стремятся проводить с дочерью как можно больше времени, обходясь без нянь и выстраивая рабочие графики вокруг ее потребностей.

Ирина родила Лею в марте 2017 года, спустя два года после начала отношений с Купером. Когда девочке было два года, пара рассталась. Первое время их общение было напряженным, однако впоследствии им удалось выстроить мирное совместное воспитание.

