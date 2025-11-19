Хотел наказать водителя — наказал себя: красноярец снял собственные нарушения

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

«Борец за справедливость» был вынужден заплатить три штрафа.

Почему не стоит жаловаться на водителей автобусов

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Красноярец пожаловался на водителя автобуса и сам получил три штрафа

В Красноярске 36-летний владелец Honda на улице Елены Стасовой решил снять на телефон, как, по его мнению, водитель городского автобуса выезжает на встречную полосу и собирается повернуть оттуда налево. Мужчина был уверен, что фиксирует грубое нарушение, однако впоследствии выяснилось, что действий, противоречащих правилам, со стороны водителя автобуса не было. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Красноярского края.

В процессе съемки автомобилист настолько увлекся видеозаписью, что попутно зафиксировал и собственные проступки. На кадрах видно, что он едет без пристегнутого ремня безопасности, а затем выполняет левый поворот со средней полосы, которая по разметке и знакам предназначена исключительно для движения прямо.

Сотрудники ГИБДД, изучив видео, составили в отношении водителя три протокола за нарушение правил дорожного движения. В результате мужчине назначили штрафы на общую сумму 4 500 рублей. Сам нарушитель пояснил инспекторам, что попросту не обратил внимания на дорожные знаки, указывающие допустимые направления движения по полосам.

