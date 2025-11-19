В Новосибирской области школьник умер во время прогулки с друзьями

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Несовершеннолетнего не удалось спасти.

Школьник внезапно умер во время прогулки с друзьями

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В рабочем поселке Коченево Новосибирской области бригада скорой помощи прибыла к 13-летнему подростку лишь через полтора часа после вызова. Ребенок потерял сознание во время прогулки, и спасти его не удалось. Об этом сообщает портал Ngs.ru.

По словам очевидцев, мальчику внезапно стало плохо, прохожие сразу же вызвали скорую и продолжали звонить в течение долгого времени. Жители утверждают, что путь от станции скорой помощи до места происшествия занимает примерно десять минут, однако машина прибыла лишь спустя полтора часа.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что проверяют работу медицинского учреждения в Коченево. В ведомстве отметили, что Коченевская центральная районная больница получала автомобили класса «В» в 2021, 2022 и 2025 годах.

Ранее в Урванском районе Кабардино-Балкарии во время перемены в школе произошла трагедия: 13-летний ученик задохнулся пирожком и погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, подросток попытался слишком быстро проглотить пирожок — это случилось в ходе спора между учащимися. На место прибыла бригада скорой помощи, школьника доставили в медучреждение, но врачи не смогли его спасти.

