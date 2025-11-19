Мать и дочь из Нижнего Новгорода лишились почти 85 миллионов из-за мошенников

Дарья Орлова
Женщины передавали аферистам золото, валюту и крупные суммы, веря в легенду о «декларировании ценностей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Нижнем Новгороде мать и дочь стали жертвами преступников и отдали им почти 85 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, злоумышленники убедили женщин, что те якобы участвуют в финансировании недружественной страны и теперь обязаны «задекларировать» все свои ценности. В течение нескольких дней мать и дочь приносили курьерам посылки в сквер на Алексеевской улице. Среди переданных вещей были золотые и инвестиционные монеты, золотые слитки, крупные сбережения и иностранная валюта.

В публикации уточняется, что помимо переданных ценностей пострадавшие также делали крупные переводы: один раз на 6 600 000 рублей и еще один раз на 1 100 000 рублей. В результате общий ущерб составил 84 970 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает причастных к схеме лиц. Правоохранители напомнили гражданам о необходимости проявлять осторожность и не вступать в диалог с незнакомцами, звонящими с подозрительных номеров.

