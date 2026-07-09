«Это возмездие»: Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Президент США объяснил возобновление ударов по территории исламской республики.
Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O
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Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Президент США Дональд Трамп прокомментировал новую волну ударов американских сил по Ирану. Соответствующую публикацию он разместил в своей соцсети Truth Social.
По его словам, атака — возмездие за якобы вчерашние удары Ирана по кораблям в Ормузском проливе.
«Если это повторится, будет еще хуже», — пригрозил Трамп.
При этом он сопроводил публикацию изображением, на котором запечатлен горящий объект на фоне жилой застройки.
В ночь на 9 июля Вооруженные силы США возобновили удары по Ирану. Перед этим американский лидер заявил, что режим прекращения огня больше не действует. По его словам, диалог с Тегераном не имеет смысла. Он также допустил, что американские силы вскоре могут взять под контроль иранский остров Харк, где расположен нефтяной терминал.
Накануне США обвинили Иран в атаке на три коммерческих судна в Ормузском проливе. После чего американские военные ударили по Ирану — в ночь на 8 июля были поражены, по словам представителей Пентагона, более 80 целей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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