«Это возмездие»: Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 104 0

Президент США объяснил возобновление ударов по территории исламской республики.

Трамп угрожает Ирану новыми атаками: подробности

Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O

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Тема:
Война в Иране

Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новую волну ударов американских сил по Ирану. Соответствующую публикацию он разместил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, атака — возмездие за якобы вчерашние удары Ирана по кораблям в Ормузском проливе.

«Если это повторится, будет еще хуже», — пригрозил Трамп.

При этом он сопроводил публикацию изображением, на котором запечатлен горящий объект на фоне жилой застройки.

В ночь на 9 июля Вооруженные силы США возобновили удары по Ирану. Перед этим американский лидер заявил, что режим прекращения огня больше не действует. По его словам, диалог с Тегераном не имеет смысла. Он также допустил, что американские силы вскоре могут взять под контроль иранский остров Харк, где расположен нефтяной терминал.

Накануне США обвинили Иран в атаке на три коммерческих судна в Ормузском проливе. После чего американские военные ударили по Ирану — в ночь на 8 июля были поражены, по словам представителей Пентагона, более 80 целей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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