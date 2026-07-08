Масштабный бунт против сотрудников ТЦК проходит во Львове

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 85 0

Автомобиль «людоловов» окружили и перевернули.

Бунт против ТЦК во Львове 8 июля — новости

Фото: www.globallookpress.com/Vladyslav Musiienko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Масштабный бунт против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России. — Прим. ред.) проходит в Сыховском районе Львова на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города.

По данным журналистов, конфликт начался после того, как сотрудники ТЦК насильно мобилизовали 20-летнего местного жителя.

Недовольные горожане окружили автомобиль «людоловов», раскачали и перевернули.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизованного со сломанными ребрами держали 18 суток в ТЦК. На инцидент обратил внимание украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

После проверки выяснилось, что этот случай был не единственным. Оказалось, в территориальном центре комплектования на Украине незаконно удерживали шестерых мужчин. Представители омбудсмена смогли добиться их освобождения и направления на медицинское обследование.

По словам Лубинца, мужчина со сломанными ребрами имел основания для отсрочки от мобилизации, так как он единственный ухаживает за пожилой матерью. Несмотря на это, его принудительно удерживали в военкомате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
«Обязан жизнью»: в Польше сделали резкое заявление в адрес Зеленского
4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео