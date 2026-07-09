Дипломатический провал: политолог оценил попытку Макрона поцеловать руку жене Эрдогана

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 62 0

Политолог объяснил, какие отношения сложатся между Францией и Турцией после неуместного жеста европейца.

К чему приведет неудачный жест Макрона в адрес жены Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com/Benoit Doppagne

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Эммануэль Макрон перепутал европейский этикет с исламским на саммите НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил дипломатический казус, попытавшись поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган. Супруга турецкого лидера не стала отдергивать ладонь, но с усилием потянула ее в сторону, тем самым пресекая попытку нарушить личное пространство. Об особенностях этикета и ошибке французского лидера в беседе с aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку, политолог Дмитрий Талал Бридже.

В европейской традиции, объяснил эксперт, поцелуй руки может восприниматься как галантность, однако в исламской культуре физический контакт между мужчиной и женщиной, не состоящими в близком родстве, нежелателен.

«Реакция Эмине Эрдоган выглядела не как демонстративный отказ, а как естественное сохранение границы. <…> Если бы она не отдернула руку, это действительно могло бы создать внутренний имиджевый дискомфорт для турецкого президента», — сказал эксперт.

Бридже пояснил, что для консервативной аудитории внутри Турции подобный эпизод мог бы стать поводом для обвинений Реджепа Эрдогана в уступке западному культурному коду. Реакция его жены позволила мгновенно снять эту имиджевую проблему.

Политолог отметил, что отношения Парижа и Анкары находятся в состоянии прагматичной конкуренции: будучи союзниками по НАТО, им приходится взаимодействовать по Украине, Ближнему Востоку, Кавказу, но при этом они остаются глубокими конкурентами в вопросах влияния на восточное Средиземноморье, Ливию, Сирию и сектор Газа.

«Для Парижа Турция — сложный, но необходимый партнер. Для Анкары Франция — важный европейский игрок, но также конкурент, который часто пытается ограничить турецкое влияние и создавать проблемы для Турции», — добавил политолог, отметив, что присутствует необходимость соблюдения протокольных границ из-за политической и цивилизационной дистанций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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