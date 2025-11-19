Десятки бутылок: директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Daily Mail: Директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Директора начальной школы в Великобритании уволили после того, как в ее кабинете нашли тайник с алкоголем. Об этом сообщает Daily Mail.

Помощник одного из преподавателей заметил в сумке руководительницы пустую банку из-под джина с тоником, а также еще две банки газировки. Это вызвало тревогу, учитывая ее поведение накануне. После этого в школе провели проверку и обнаружили в шкафах и контейнерах кабинета десятки открытых и закрытых бутылок с алкоголем.

Женщина призналась, что употребляла спиртное на территории школы — в том числе перед заседанием управляющего совета и после родительского собрания.

Риск для учеников

На слушаниях Агентства по регулированию деятельности учителей отметили, что кабинет директора часто использовали ученики с особыми образовательными потребностями. Из-за этого возникал риск того, что дети могли увидеть или даже получить доступ к алкогольным напиткам.

Председатель комиссии Ричард Янг заявил, что кабинет иногда оставляли незапертым, и назвал такие действия недальновидными, подчеркнув, что даже пустые бутылки не должны быть видны школьникам.

Решение комиссии

Руководительницу отстранили от должности, а позже она уволилась сама. На слушаниях она признала, что дважды выпивала в кабинете, когда в школе не было учеников, и признала, что «подвела все школьное сообщество».

Комиссия сочла ее поведение серьезным нарушением профессиональной этики. Отмечается, что директор школы должна подавать пример коллегам и детям, а алкоголь в школьной среде допустим только в исключительных, контролируемых случаях.

Агентство приняло решение о пожизненном запрете на преподавательскую деятельность, однако оставило возможность подать заявление на пересмотр решения не раньше 2027 года. У бывшего директора есть 28 дней, чтобы обжаловать запрет.

