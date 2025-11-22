Неандертальцы проявляли чувства? Когда случился первый поцелуй в истории

SСМР: стало известно, когда случился первый поцелуй в истории

Первые поцелуи могли возникнуть у предков человекообразных обезьян примерно 20 миллионов лет назад. Об этом сообщает South China Morning Post.

Команда специалистов из Оксфордского университета и Флоридского технологического института попыталась определить, когда мог появиться первый поцелуй. У исследователей вызвало интерес, что такое поведение не дает прямых преимуществ для выживания, может способствовать передаче болезней, но при этом прочно закрепилось у людей и некоторых видов приматов.

Шимпанзе, бонобо, орангутанги и гориллы также целуются, что указывает на древнее происхождение этой формы контакта.

Как проводилось исследование

Ученые сопоставили наблюдения за поведением приматов с данными об их эволюционных связях. На основе этой информации была создана модель, позволяющая «отмотать» эволюцию назад.

По словам ведущего автора работы, доктора Матильды Бриндл, миллионы запусков модели указали на временной промежуток между 21,5 и 16,9 миллионами лет назад — именно тогда, согласно расчетам, предки современных человекообразных обезьян впервые могли совершить поцелуй.

Что именно считается поцелуем

Ученые использовали максимально нейтральное определение: «неагрессивный контакт рот в рот, не предполагающий передачу пищи». Оно включает как сексуальные, так и платонические поцелуи — между членами семьи или в рамках социального ритуала.

Вопрос о том, почему поцелуй закрепился в эволюции, остается открытым. Бриндл предполагает, что сексуальные поцелуи могли помогать оценивать потенциального партнера или усиливать возбуждение, повышая вероятность зачатия. Платонические — укреплять социальные связи и помогать управлять сложными отношениями внутри группы.

Целовались ли неандертальцы

Авторы исследования считают, что да. У неандертальцев и людей были общие микробы в полости рта спустя сотни тысяч лет после расхождения видов. Это означает, что между ними происходил обмен слюной — прямое свидетельство того, что поцелуи могли быть частью их поведения.

