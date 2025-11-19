Литва открыла границу с Белоруссией

Сергей Добровинский
Пункты были закрыты с 29 октября.

Что происходит на границе Литвы и Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Литва приняла решение об открытии границы с Белоруссией. Об этом заявил на заседании глава МВД прибалтийской республики Владислав Кондратович.

С 29 октября погранпункты между двумя государствами были закрыты. Этому предшествовал скандал, связанный  якобы с пусками белорусских метеозондов через границу, вызвавшими резкое осуждение литовских властей. Вильнюс связал эти инциденты с активностью контрабандистов, доставляющих таким образом сигареты и саботирующих работу аэропортов.

Позже Вашингтон потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко принести Литве извинения, однако тот ответил резким отказом. Кроме того, Минск отказался выпускать из страны литовские грузовики, из-за чего на белорусских КПП скопилось около пяти тысяч машин. Также Белоруссия запретила польским и литовским тракторам ездить по своим дорогам.

По данным Вильнюса, проблема воздушной контрабанды табачных изделий наблюдалась с 2024 года, а в 2025 году было отмечено более пятисот таких случаев.

