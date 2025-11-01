«Пошли на… и так далее»: Лукашенко отказался извиняться перед Литвой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Вашингтон передал Минску «месседж» с просьбой объясниться за запуск метеозондов.

Как Лукашенко ответил США на просьбе извиниться перед Литвой

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лукашенко послал США за просьбу извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказался приносить извинения Литве по требованию США. Там обвинили Минск в нарушении воздушного пространства прибалтийской страны. Об этом сообщает БелТа.

По словам главы государства, Вашингтон передал Минску «месседж» с просьбой публично извиниться перед Вильнюсом за запуск метеозондов, перелетевших границу.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы «месседж» нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на… и так далее», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что извинения возможны только в случае признанной вины.

«Если я в чем-то виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — добавил он.

Ситуация обострилась после того, как 29 октября Литва на месяц закрыла автотранспортную границу с Белоруссией. Вильнюс объяснил это нарушениями воздушного пространства — на территорию страны попадали метеозонды, использовавшиеся контрабандистами для перевозки сигарет.

Как отмечают литовские власти, случаи воздушной контрабанды фиксируются с 2024 года, и только за текущий год их число превысило 500. В Минске решение соседней страны назвали проявлением «безумной аферы» и несоответствием европейским принципам свободы передвижения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
«Его отсутствие очень сильно ощущается»: комик Арутюнов о Романе Попове
13:40
Бывшая толкательница ядра хотела покататься в свое удовольствие и зарезала таксиста
13:34
«Это настоящее испытание»: как молодая красотка Ходченкова стала Бабой Ягой
13:30
Цветы и аплодисменты: как Романа Попова проводили в последний путь
13:20
«Мой сын был светлым человеком»: речь мамы Романа Попова на прощании с актером
13:15
Российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео