Дом полностью разрушен: взрыв газа произошел в Алексеевке Белгородской области

Взрыв газа произошел в Алексеевке Белгородской области

В городе Алексеевка Белогородской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по данному региону в своем Telegram-канале.

«В городе Алексеевка на улице Маяковского, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента пострадали два человека. Известно так же, что из-за взрыва был полностью разрушен частный дом, а у соседнего здания повреждены кровля и фасад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сургутском поселке Дорожный после взрыва газового баллона загорелся супермаркет. Известно, что возгорание началось в пристройке, где располагалась пекарня, а потом перекинулось на магазин. Всего пламя охватило площадь в 250 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели вынесли из здания 40 газовых баллонов.

На месте работало 39 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Находящиеся внутри люди смогли самостоятельно покинуть место происшествия. Четыре человека пострадали.

