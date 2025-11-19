Министр юстиции Украины Герман Галущенко отправлен в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко. Он является одним из главных фигурантов коррупционного дела, которое расследуется в стране. За увольнение Галущенко проголосовали 323 депутата, против — 0.

Ранее чиновник занимал должность министра энергетики.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщила о схеме отмывания денег в энергосекторе, через которую прошло около 100 миллионов долларов. Обвинения предъявили семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича — казначея президента Украины Владимира Зеленского. Сам глава киевского режима также фигурирует в обвинении.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Рустемом Умеровым. До этого стало известно, что Умеров сбежал из страны.

На заседании депутат Марьяна Безуглая также заявила, что Украину покинул еще один фигурант громкого коррупционного скандала — министр энергетики Светлана Гринчук. При этом, народный депутат Иван Крулько предложил ввести уголовную ответственность за неявку на заседание парламента.

