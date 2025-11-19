Дэниел Рэдклифф отправил трогательное письмо новому исполнителю Гарри Поттера

Британский актер Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера перед началом съемок сериала HBO. Об этом сообщает Mirror.

В эфире американского телевидения актер поделился, что сам решил связаться с юным Домиником Маклафлином.

«Я написал Доминику и отправил ему письмо, а он прислал мне в ответ очень милую записку», — рассказал он.

Актер подчеркнул, что не воспринимал это как обязанность, но хотел поддержать мальчика в момент, когда тот впервые выходит на такой масштабный проект. Он признался, что помнит собственные страхи, когда получил главную роль в детстве, и не хотел, чтобы его образ создавал давление на детей, приходящих в проект сейчас. По его словам, он хотел убрать дистанцию и просто пожелать приятных впечатлений.

«Надеюсь, ты отлично проведешь время, даже лучше, чем я. Это был прекрасный период, но надеюсь, что у тебя будет еще лучше», — поделился он.

Рэдклифф добавил, что, увидев фотографии нового актерского состава, был поражен тем, насколько молодыми выглядят исполнители.

«Они такие юные», — заметил он, вспоминая, что в 2001 году ему самому было всего двенадцать.

Что известно о новом сериале

Съемки проекта начались летом, а премьера ожидается не раньше 2027 года. HBO планирует экранизировать каждую книгу в виде отдельного сезона. В проект уже вошли как новые актеры, так и несколько участников оригинальных фильмов: Уорвик Дэвис подтвержден в роли Флитвика. Однако Рэдклифф сообщил, что не появится в камео.

«Я не знаю, сработает ли, если мы будем что-то делать», — объяснил он, заявив, что хочет увидеть шоу глазами зрителя.

HBO подчеркивает, что задача сериала — максимально точно передать атмосферу книг и познакомить новое поколение зрителей с миром магии. В компании отмечают, что формат многосезонного проекта позволит впервые показать все сюжетные линии в полном объеме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.