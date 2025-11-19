В Индии гималайские медведи за 11 дней стали причиной гибели трех человек

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Череда трагедий вызвала панику в селах.

Гималайские медведи за 11 дней растерзали трех человек

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В индийском штате Уттаракханд за 11 дней от атак гималайских медведей погибли три человека. Об этом сообщает News9live.

Первая трагедия произошла, когда женщина сорвалась со склона, спасаясь от нападавшего зверя. Затем в результате нападения другого медведя серьезно пострадал мужчина, а уже на следующий день хищник растерзал еще одну женщину. Третья жертва погибла, поскользнувшись и упав с большой высоты во время попытки убежать от медведя.

На фоне серии происшествий в близлежащих селах началась паника, особенно в тех районах, где лес подходит вплотную к жилым зонам. Впервые лесное ведомство региона выдало разрешение на отстрел медведя, представляющего угрозу для людей.

Как отмечает The New Indian Express, специалисты связывают учащение нападений с изменением климата. Из-за нестабильной погоды и задержавшейся зимы медведи дольше остаются активными, но испытывают дефицит пищи. В поисках пропитания они спускаются с высокогорья ближе к деревням, что увеличивает риск встреч с людьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
В Мексике ищут жертв наркоторговцев с помощью мертвых свиней
17:55
В Венгрии заявили о неспособности Зеленского саботировать переговоры с РФ
17:50
В Индии гималайские медведи за 11 дней стали причиной гибели трех человек
17:43
Ушел из жизни театровед Виталий Дмитриевский
17:35
В США допустили согласование рамок мира на Украине в течение текущей неделе
17:30
Мальчик провалился сквозь пол второго этажа в торговом центре Серпухова

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году