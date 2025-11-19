Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 26 0

Тело ребенка обнаружил сожитель, вернувшийся домой.

В Симферополе мать задушила 11-летнего сына

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Симферополе мать задушила 11-летнего сына

В Симферополе 43-летняя женщина по имени Надежда Б. задушила своего 11-летнего сына. Об этом 19 ноября сообщил источник 5-tv.ru.

«Трагедия случилась 24 октября. Тело ребенка обнаружил сожитель женщины, когда вернулся домой. Он тут же позвонил в полицию», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не раскрываются. Известно, что женщина прошла психиатрическую экспертизу и признана вменяемой. Ее арестовали и поместили в СИЗО.

Ранее в подмосковной Балашихе обнаружили тело ребенка, голову которого накануне нашли в Гольяновском пруду в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным сведениям, тело было спрятано на балконе квартиры, где проживала семья погибшего школьника. Одним из основных фигурантов следствие рассматривает мужчину, состоявшего в отношениях с матерью ребенка. Сама женщина в момент обнаружения находилась в состоянии наркотического опьянения.

Голову мальчика, которому предположительно от семи до десяти лет, нашли 16 ноября — она лежала в рюкзаке, выброшенном в воду на востоке столицы. Источник уточнил, что убийство могло быть совершено за два дня до обнаружения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Робот станцевал перед Путиным под народную музыку
19:30
Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни
19:25
«Страдание, боль или болезнь»: Каштанова о «выключении» людей из своей жизни
19:19
Более 55 тысяч бойцов приняли крещение в зоне СВО
19:02
Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына
18:55
В Дубае представили российский «Царь-двигатель» мощностью 800 тонн

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости