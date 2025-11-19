Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына

В Симферополе мать задушила 11-летнего сына

В Симферополе 43-летняя женщина по имени Надежда Б. задушила своего 11-летнего сына. Об этом 19 ноября сообщил источник 5-tv.ru.

«Трагедия случилась 24 октября. Тело ребенка обнаружил сожитель женщины, когда вернулся домой. Он тут же позвонил в полицию», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не раскрываются. Известно, что женщина прошла психиатрическую экспертизу и признана вменяемой. Ее арестовали и поместили в СИЗО.

Ранее в подмосковной Балашихе обнаружили тело ребенка, голову которого накануне нашли в Гольяновском пруду в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным сведениям, тело было спрятано на балконе квартиры, где проживала семья погибшего школьника. Одним из основных фигурантов следствие рассматривает мужчину, состоявшего в отношениях с матерью ребенка. Сама женщина в момент обнаружения находилась в состоянии наркотического опьянения.

Голову мальчика, которому предположительно от семи до десяти лет, нашли 16 ноября — она лежала в рюкзаке, выброшенном в воду на востоке столицы. Источник уточнил, что убийство могло быть совершено за два дня до обнаружения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.