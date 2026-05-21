Прятал д’Артаньяна: ученый попал за решетку из-за останков легендарного мушкетера

Мужчина попал за решетку за сокрытие останков д’Артаньяна

В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержали археолога Вима Дейкмана за самостоятельную транспортировку костей, которые могут принадлежать знаменитому мушкетеру д’Артаньяну. Об этом сообщило издание DutchNews.nl.

Конфликт возник из-за того, что ученый лично доставил из германской лаборатории фрагмент локтевой кости и два зуба, проигнорировав требование муниципалитета Маастрихта отправить ценный груз обычной почтой.

Дейкман пояснил, что счел почтовую пересылку слишком опасной для таких уникальных находок, однако власти расценили это как нарушение правил обращения с муниципальной собственностью. Полиция взяла исследователя под стражу, но позже отпустила, когда он передал останки чиновникам через посредника.

Предполагаемые фрагменты скелета графа Шарля де Бац де Кастельмора были обнаружены весной 2026 года в пригороде Маастрихта под названием Вольдер.

Ученые нашли захоронение под полом местной церкви, где, согласно историческим сводкам, мог быть погребен капитан королевских мушкетеров, погибший при осаде города летом 1673 года.

В пользу этой версии говорят характерные признаки: наличие в грудной клетке пулевого отверстия и обнаруженная рядом редкая французская монета. В настоящее время эксперты ожидают результаты генетической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть связь найденных костей с потомками исторического прототипа героя романов Александра Дюма.

Сам Вим Дейкман на данный момент отказывается давать дополнительные комментарии по поводу инцидента и хода исследования.

