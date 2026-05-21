Прятал д’Артаньяна: ученый попал за решетку из-за останков легендарного мушкетера

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Исследователь решил лично перевезти уникальные артефакты, нарушив бюрократические правила.

Могут ли археолога посадить в тюрьму за сокрытие останков

Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина попал за решетку за сокрытие останков д’Артаньяна

В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержали археолога Вима Дейкмана за самостоятельную транспортировку костей, которые могут принадлежать знаменитому мушкетеру д’Артаньяну. Об этом сообщило издание DutchNews.nl.

Конфликт возник из-за того, что ученый лично доставил из германской лаборатории фрагмент локтевой кости и два зуба, проигнорировав требование муниципалитета Маастрихта отправить ценный груз обычной почтой.

Дейкман пояснил, что счел почтовую пересылку слишком опасной для таких уникальных находок, однако власти расценили это как нарушение правил обращения с муниципальной собственностью. Полиция взяла исследователя под стражу, но позже отпустила, когда он передал останки чиновникам через посредника.

Предполагаемые фрагменты скелета графа Шарля де Бац де Кастельмора были обнаружены весной 2026 года в пригороде Маастрихта под названием Вольдер.

Ученые нашли захоронение под полом местной церкви, где, согласно историческим сводкам, мог быть погребен капитан королевских мушкетеров, погибший при осаде города летом 1673 года.

В пользу этой версии говорят характерные признаки: наличие в грудной клетке пулевого отверстия и обнаруженная рядом редкая французская монета. В настоящее время эксперты ожидают результаты генетической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть связь найденных костей с потомками исторического прототипа героя романов Александра Дюма.

Сам Вим Дейкман на данный момент отказывается давать дополнительные комментарии по поводу инцидента и хода исследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Почувствовал безнаказанность: что известно о мажоре, устроившем массовое ДТП в Нижнем Новгороде
23:34
В Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов
23:17
Ярославский «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина
23:17
Один человек погиб и восемь пострадали при атаке БПЛА на Макеевку
23:00
Посылка с секретом: семья нашла в новой урне чужой прах
22:51
Трамп пообещал уничтожить полученные от Ирана запасы ядерного топлива

Сейчас читают

Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео