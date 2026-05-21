Жестокие игры: родители бросили детей в лесу с завязанными глазами

Малыши были должны выполнить страшное задание, чтобы «прогнать дьявола».

В Португалии местная пара спасла двух маленьких братьев из Франции, которых родители бросили в лесу с завязанными глазами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Трехлетнего Закари и пятилетнего Бартелеми обнаружили случайные прохожие, Эужения и Артур Кинташ. Дети плакали и звали отца на обочине сельской дороги между городами Алкасер-ду-Сал и Компорта.

При себе у мальчиков были только рюкзаки со сменной одеждой, пара бутылок воды и два фрукта. На телах детей зафиксировали синяки и грязь. Врачи госпиталя в Сетубале после осмотра констатировали, что жизни малышей ничего не угрожает, а в крови не обнаружено следов наркотических веществ.

Как выяснилось в ходе допроса, мать детей, 41-летняя Марин, и их отчим Марк убедили сыновей, что они участвуют в игре для спасения от злых сил.

Взрослые надели детям повязки на глаза и велели не снимать их до тех пор, пока те не найдут зарытый в землю нож, чтобы разрезать путы.

Пока братья копали землю, родители скрылись на автомобиле. Спустя несколько минут Бартелеми снял повязку и понял, что они остались одни в лесу, где температура воздуха в это время года может достигать 30 градусов тепла.

«Я сразу понял, что их бросили, как только увидел, как были собраны их рюкзаки», — рассказал нашедший мальчиков мужчина.

Расследование показало, что семья выехала из французского Кольмара около двух недель назад и пересекла границу Португалии. О пропаже внуков заявила их бабушка, которая обвинила Марин в похищении, аналогичное заявление подал и биологический отец детей.

На данный момент португальская и французская полиция ведут розыск матери и отчима, у которого, по предварительным данным, имеется психическое расстройство.

Мальчики находятся под опекой и в ближайшее время будут переданы сотрудникам посольства Франции. В Португалии и Франции инициированы судебные процедуры по факту неисполнения родительских обязанностей и похищения несовершеннолетних.

