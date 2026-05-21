Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе

Лилия Килячкова
 Картина знаменитого британского стрит-арт художника Бэнкси под названием «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» была продана на аукционе в Нью-Йорке за 18 миллионов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Мероприятие привлекло внимание около семидесяти участников. Процесс продажи проходил в условиях конфиденциальности, и личность нового обладателя предмета искусства не раскрывается. Известно лишь, что финальную ставку, ставшую победной, анонимный коллекционер сделал дистанционно, используя телефонную связь.

Проданная работа датируется 2012 годом. Она представляет собой традиционную для автора черно-белую композицию с единственным ярким цветовым акцентом — красным воздушным шаром, выполненным в форме сердца. К этому улетающему предмету тянет руку маленькая девочка.

Лот занял почетную третью строчку в списке самых дорогостоящих произведений автора за всю историю публичных продаж. Дороже оценивались только легендарная «Девочка с шаром» и работа GameChanger.

