Овсянка против камней: ученые нашли ключ к здоровью почек

Овсяная каша способна снижать риск возникновения камней в почках

Овсяная каша признана наиболее эффективным продуктом для снижения концентрации мочевой кислоты в человеческой крови, что напрямую минимизирует риск развития мочекаменной болезни. Об этом сообщило издание Food&Function.

Исследователи из Китая в ходе научного эксперимента установили, что именно этот вид злаковых волокон справляется с задачей очищения организма лучше, чем другие популярные источники клетчатки.

Высокий уровень мочевой кислоты традиционно связывают не только с проблемами почек, но и с возникновением подагры, поэтому включение овсянки в рацион имеет критическое значение для профилактики этих недугов.

В масштабном восьминедельном тестировании приняли участие 99 молодых добровольцев, которых разделили на три группы для сравнения результатов.

Первая группа ежедневно употребляла овсянку, вторая — рис, обогащенный резистентным крахмалом, а третья сохраняла свой привычный режим питания без корректив.

Специалисты строго следили за тем, чтобы калорийность рациона и баланс нутриентов у всех участников оставались идентичными. Итоговые замеры показали, что овсяная диета снизила показатель кислоты в среднем на 64,5 микромоля на литр, в то время как рисовая диета продемонстрировала результат лишь в 39 микромолей.

Таким образом, овсянка оказалась почти в полтора раза эффективнее альтернативных методов профилактики.

Биологический механизм такого воздействия ученые объясняют уникальным влиянием овса на внутреннюю экосистему человека. В ходе наблюдений было замечено, что регулярное поедание овсянки стимулирует рост специфических бактерий рода Dialister в кишечнике.

Эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают особые метаболиты, которые помогают организму более активно выводить излишки мочевой кислоты. Авторы работы подчеркивают, что ранее уже доказывалась польза этого продукта для сердечно-сосудистой системы.

В частности, всего два дня «овсяной диеты» способны существенно уменьшить содержание вредного холестерина, что делает эту крупу незаменимым элементом здорового долголетия.

