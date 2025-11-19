В аэропорту Сочи ограничили вылет и посадку самолетов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Меры предосторожности связаны с обеспечением безопасности авиаперевозок.

Где в России ограничили работу аэропортов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в официальном Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил представитель агентства. Причины не уточняются. Ранее подобные меры предосторожности были введены в Геленджике и Краснодаре, позднее их сняли.

Рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара были возобновлены в мае 2024 года. Ранее министерство транспорта РФ заявило, что рассматривает возможность вернуть к работе аэропорты в южных регионах — Анапе, Брянске, Воронеже, Курске, Белгороде, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.

С началом специальной военной операции в феврале 2022 года авиационные объекты в этих городах были закрыты в интересах безопасности в силу их близости к Украине. Для открытия южных аэропортов необходимо разрешение со стороны служб безопасности.

