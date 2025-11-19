Ушел из жизни театровед Виталий Дмитриевский

Основатель социологии театра и исследователь творчества Шаляпина скончался на 91-м году жизни.
Фото: Telegram/ГИТИС/gitis_official
На 91-м году жизни скончался выдающийся театровед, доктор искусствоведения Виталий Дмитриевский. О кончине ученого сообщила пресс-служба ГИТИСа, где он преподавал более двадцати лет.
«Виталий Николаевич преподавал в ГИТИСе, на кафедре продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, более 20 лет», — отмечается в сообщении вуза.
Коллеги и ученики запомнили его как уникального педагога и исследователя:
«Виталий Николаевич соединял в себе талант ученого и педагогический дар, он был строгим, но добрым, упорядоченным, но вдохновенным».
Научная карьера Дмитриевского началась в Ленинграде, где в 1966 году он организовал первую в стране социологическую лабораторию театра, а двумя годами позже создал новаторскую группу «Социология и театр».
Переехав в Москву, он продолжал развивать это направление, преподавая в ведущих творческих вузах.
Особое место в его наследии занимает изучение творчества Федора Шаляпина — Дмитриевский стал автором нескольких фундаментальных работ о великом певце. ГИТИС выразил глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам и многочисленным ученикам Виталия Николаевича, чьи труды навсегда останутся в истории отечественного театроведения.
