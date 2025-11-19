Ушел из жизни театровед Виталий Дмитриевский

|
Элина Битюцкая
Основатель социологии театра и исследователь творчества Шаляпина скончался на 91-м году жизни.

Умер театровед Виталий Дмитриевский

Фото: Telegram/ГИТИС/gitis_official

На 91-м году жизни скончался выдающийся театровед, доктор искусствоведения Виталий Дмитриевский. О кончине ученого сообщила пресс-служба ГИТИСа, где он преподавал более двадцати лет.

«Виталий Николаевич преподавал в ГИТИСе, на кафедре продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, более 20 лет», — отмечается в сообщении вуза.

Коллеги и ученики запомнили его как уникального педагога и исследователя:

«Виталий Николаевич соединял в себе талант ученого и педагогический дар, он был строгим, но добрым, упорядоченным, но вдохновенным».

Научная карьера Дмитриевского началась в Ленинграде, где в 1966 году он организовал первую в стране социологическую лабораторию театра, а двумя годами позже создал новаторскую группу «Социология и театр».

Переехав в Москву, он продолжал развивать это направление, преподавая в ведущих творческих вузах.

Особое место в его наследии занимает изучение творчества Федора Шаляпина — Дмитриевский стал автором нескольких фундаментальных работ о великом певце. ГИТИС выразил глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам и многочисленным ученикам Виталия Николаевича, чьи труды навсегда останутся в истории отечественного театроведения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков.

