Польша закрыла последнее российское генконсульство

Эфирная новость 43 0

Дипломаты должны покинуть дипмиссию в Гданьске до 23 декабря.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главный союзник Киева, Варшава, достиг нового уровня антироссийской истерии. МИД Польши объявил о закрытии последнего генконсульства нашей страны.

Дипмиссию в Гданьске до 23 декабря должны будут покинуть четыре дипломата и технический персонал. Поводом стали бездоказательные обвинения в адрес российских спецслужб. Якобы они причастны к двум диверсиям на польской железной дороге в середине ноября, по ней доставляют грузы с Запада на Украину. Хотя Варшава ранее сообщила, что за диверсиями стоят граждане Украины.

В Кремле заявили: решение закрыть генконсульство в Гданьске — это окончательная деградация двухсторонних отношений, они уже практически на нуле. А наш МИД не раз предупреждал: недружественные шаги Варшавы не останутся без ответа.

Летом 2025 года Россия закрыла генконсульство Польши в Калининграде в ответ на закрытие своего представительства в Кракове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Робот станцевал перед Путиным под народную музыку
19:30
Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни
19:25
«Страдание, боль или болезнь»: Каштанова о «выключении» людей из своей жизни
19:19
Более 55 тысяч бойцов приняли крещение в зоне СВО
19:02
Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына
18:55
В Дубае представили российский «Царь-двигатель» мощностью 800 тонн

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году