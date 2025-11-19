В Венгрии заявили о неспособности Зеленского саботировать переговоры с РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

США мастерски воспользовались скандалом с коррупцией киевских элит, чтобы отстранить Незалежную от дипломатического процесса.

Почему Украина больше не сможет срывать переговоры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зеленский больше не влияет на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Эксперт подчеркнул, что антикоррупционное расследование НАБУ стало для главы киевского режима Владимира Зеленского «ударом под дых», а союзный ему режим премьер-министра Великобритании Кира Стармера был «парализован» скандалом с BBC, когда вскрылась подделка речи президента США Дональда Трампа.

Теперь ни глава Банковой, ни его европейские сторонники не смогут саботировать переговорный процесс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф может прибыть в Россию в любой момент для развития переговорного трека.

Сейчас в Вашингтоне все яснее осознают бессмысленность дальнейшей поддержки киевского режима, а советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн заявил, что стране необходимо как можно скорее отстраниться от украинского кризиса.

В Венгрии заявили о неспособности Зеленского саботировать переговоры с РФ
