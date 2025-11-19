Песков: Стив Уиткофф может посетить Россию в любое время

По словам спецпосланника президента США ранее, он встречался с Путиным шесть раз.
Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office Of Ukraine
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф может прибыть в Россию в любой момент. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном визите Уиткоффа в РФ до конца 2025 года.
До этого, 6 ноября, сам Уиткофф сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным шесть раз, при этом каждая из встреч длилась не менее четырех часов.
Между тем агентство Axios сообщило, что Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где планировалась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причины переноса визита не раскрываются.
В тот же день издание The Economist сообщило о том, что спецпосланник США также отменил переговоры с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?