Песков: Стив Уиткофф может посетить Россию в любое время

Дарья Корзина
По словам спецпосланника президента США ранее, он встречался с Путиным шесть раз.

Когда Стив Уиткофф посетит Россию

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office Of Ukraine

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф может прибыть в Россию в любой момент. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном визите Уиткоффа в РФ до конца 2025 года.

До этого, 6 ноября, сам Уиткофф сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным шесть раз, при этом каждая из встреч длилась не менее четырех часов.

Между тем агентство Axios сообщило, что Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где планировалась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причины переноса визита не раскрываются.

В тот же день издание The Economist сообщило о том, что спецпосланник США также отменил переговоры с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

