США признали неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией

Дарья Корзина
В Вашингтоне все чаще говорят о бесперспективности дальнейшей поддержки Киева.

Фото: Reuters/Chris Helgren

Sohu: в США признали неизбежность поражения Украины

Соединенные Штаты признают неизбежность поражения Украины в противостоянии с Россией. Об этом сообщил китайский информационный портал Sohu.

«Невозможно закрывать глаза на ситуацию на поле боя», — отмечается в публикации.

По оценке обозревателей издания, в Вашингтоне все чаще говорят о бесперспективности дальнейшей поддержки Киева. В частности, бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн публично заявил о необходимости скорейшего выхода США из украинского кризиса. Он подчеркнул, что Украина не сможет избежать поражения.

Материал указывает на ухудшение положения на фронте: снижение боеспособности украинских подразделений, падение морального духа и сокращение помощи со стороны западных стран. По данным портала, часть военнослужащих ВСУ покидает позиции, переодеваясь в гражданскую одежду, а значительное количество бойцов оказывается в плену у российских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии стремления Украины к мирным переговорам.

