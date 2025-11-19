«Страдание, боль или болезнь»: Каштанова о «выключении» людей из своей жизни

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Относительно недавно актриса стала фильтровать свое окружение и безжалостно отказываться от определенных людей.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Софья Каштанова расстается с людьми, которые внушают ей чувство вины и стыда

Актриса Софья Каштанова научилась фильтровать свое окружение и рассказала, на что обращает внимание в общении с людьми. Своими секретами она поделилась в интервью 5-tv.ru.

«Если в моем окружении кто-то негативит или, не дай бог, навешивает на меня какие-то чувства стыда или вины, я просто не хочу этих людей в моем окружении», — признается актриса.

Такой подход к жизни она хочет передать и своим детям. Каштанова объяснила свою позицию.

«Чувство вины и стыда, которым манипулируют люди — сильнейшие энергии, которые разрушают самое главное. А самое главное — это любовь и свобода», — говорит она.

Каштанова призналась, что предпочитает жить совсем на других вибрациях. Таким образом, как только человек своим поведением попытается внушить ей чувство стыда, вины или страха, актриса незамедлительно с ним расстанется.

Такой подход был выработан у актрисы с годами после нескольких негативных опытов. К сожалению, в ее жизни было несколько близких людей, кто вел себя подобным образом, и от общения с которыми артистке пришлось отказаться.

