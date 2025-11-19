Робот станцевал перед Путиным под народную музыку

Андроид с ИИ станцевал перед президентом РФ Владимиром Путиным. Робот встретил российского лидера на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Человекоподобный механический помощник создан командой инженеров Сбера, давших ему имя Грин. Это первый российский андроид, обладающий воплощенным искусственным интеллектом.

«Это означает, что я — не просто программа на экране, а физическое воплощение технологий», — заявил Грин, представляясь Путину.

Плавность движений обеспечивается набором из более чем сорока датчиков, кроме того, робот безопасен при взаимодействии с людьми. Глава государства положительно оценил танец, исполненный андроидом под песню «Солнце встало высоко» исполнителей «Полынь Folk», «Галея», «Тульская & Baltin».

Также президенту рассказали об ИИ-продуктах Сбера, в том числе о боте GigaChat. Нейросеть помогает предпринимателям, коих среди клиентов компании более четырех миллионов. Всего чат-ботом ежемесячно пользуются уже 18 миллионов пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ухане открылся первый китайский магазин гуманоидных роботов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.