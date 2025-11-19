Робот станцевал перед Путиным под народную музыку

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Глава государства высоко оценил хореографические навыки андроида.

Что Путину показали на выставке технологий Сбера

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Андроид с ИИ станцевал перед президентом РФ Владимиром Путиным. Робот встретил российского лидера на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Человекоподобный механический помощник создан командой инженеров Сбера, давших ему имя Грин. Это первый российский андроид, обладающий воплощенным искусственным интеллектом.

«Это означает, что я — не просто программа на экране, а физическое воплощение технологий», — заявил Грин, представляясь Путину.

Плавность движений обеспечивается набором из более чем сорока датчиков, кроме того, робот безопасен при взаимодействии с людьми. Глава государства положительно оценил танец, исполненный андроидом под песню «Солнце встало высоко» исполнителей «Полынь Folk», «Галея», «Тульская & Baltin».

Также президенту рассказали об ИИ-продуктах Сбера, в том числе о боте GigaChat. Нейросеть помогает предпринимателям, коих среди клиентов компании более четырех миллионов. Всего чат-ботом ежемесячно пользуются уже 18 миллионов пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ухане открылся первый китайский магазин гуманоидных роботов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Робот станцевал перед Путиным под народную музыку
19:30
Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни
19:25
«Страдание, боль или болезнь»: Каштанова о «выключении» людей из своей жизни
19:19
Более 55 тысяч бойцов приняли крещение в зоне СВО
19:02
Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына
18:55
В Дубае представили российский «Царь-двигатель» мощностью 800 тонн

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году