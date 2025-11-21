Фестиваль по скалолазанию «Московский спорт» пройдет в столице в декабре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 181 0

Гостей будут ждать со 2 по 28 декабря.

Когда пройдет фестиваль по скалолазанию в Москве

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фестиваль «Московский спорт» состоится на скалодроме «Бигвол» со 2 по 28 декабря в российской столице. Подробнее о том, что из себя представляет мероприятие, рассказали на портале mos.ru.

В плане программы есть свободное посещение скалодрома, проведение мастер‑классов для взрослых, соревнования среди скалолазов разных уровней подготовки. Все гости под контролем профессиональных инструкторов смогут попробовать себя в этом занятии.

Победителей состязаний наградят денежным призом и абонементами на посещение скалодрома. На спортивном празднике будет присутствовать диджей.

Событие направлено на поддержку отечественных инициатив и транслирует общие ценности, которые объединяют горожан: преемственность поколений, стремление к развитию как каждого москвича, так и в целом столицы.

Принять участие в мастер‑классах и соревнованиях могут желающих в возрасте от 16 лет. Посещение скалодрома доступно для гостей от десяти лет. Правила нахождения несовершеннолетних на скалодроме размещены на сайте.

Все мероприятия бесплатные. Фестиваль пройдет с 08:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 80 миллионов россиян занимаются спортом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году