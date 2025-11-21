Фестиваль по скалолазанию «Московский спорт» пройдет в столице в декабре

Фестиваль «Московский спорт» состоится на скалодроме «Бигвол» со 2 по 28 декабря в российской столице. Подробнее о том, что из себя представляет мероприятие, рассказали на портале mos.ru.

В плане программы есть свободное посещение скалодрома, проведение мастер‑классов для взрослых, соревнования среди скалолазов разных уровней подготовки. Все гости под контролем профессиональных инструкторов смогут попробовать себя в этом занятии.

Победителей состязаний наградят денежным призом и абонементами на посещение скалодрома. На спортивном празднике будет присутствовать диджей.

Событие направлено на поддержку отечественных инициатив и транслирует общие ценности, которые объединяют горожан: преемственность поколений, стремление к развитию как каждого москвича, так и в целом столицы.

Принять участие в мастер‑классах и соревнованиях могут желающих в возрасте от 16 лет. Посещение скалодрома доступно для гостей от десяти лет. Правила нахождения несовершеннолетних на скалодроме размещены на сайте.

Все мероприятия бесплатные. Фестиваль пройдет с 08:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

