Подарок от мамы: найденный на чердаке комикс о Супермене продали за рекордную сумму

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Обычная уборка в доме сделала трех братьев богачами.

За сколько продали комикс о Супермене за рекордные 9 млн

Фото: 5-tv.ru

Найденный на чердаке комикс о Супермене продали за рекордные 9 млн долларов

Обнаруженный на чердаке дома в Калифорнии редкий экземпляр первого комикса о Супермене 1939 года (Superman No. 1) продали на аукционе за 9,12 миллиона долларов (736,2 миллиона рублей — Прим. ред.). Об этом сообщила Daily Star.

Этот раритет нашли три брата во время разбора вещей своей матери после ее смерти. Всего наследники нашли шесть ценных изданий, купленных их матерью и дядей в период между Великой депрессией и Второй мировой войной.

Известно, что журнал лежал все время в картонной коробке под стопкой газет, поэтому сохранился в хорошем состоянии. Эксперты оценили состояние экземпляра на девять баллов из десяти по шкале CGC — крупнейшей службы оценки комиксов. Экземпляр побил по стоимости предыдущий рекорд: в 2024 году комикс Action Comics No. 1 ушел с молотка за шесть миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США фермеры вернули моду на объятия с коровами из-за падения цен на молоко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

