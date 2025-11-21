Подарок от мамы: найденный на чердаке комикс о Супермене продали за рекордную сумму

Найденный на чердаке комикс о Супермене продали за рекордные 9 млн долларов

Обнаруженный на чердаке дома в Калифорнии редкий экземпляр первого комикса о Супермене 1939 года (Superman No. 1) продали на аукционе за 9,12 миллиона долларов (736,2 миллиона рублей — Прим. ред.). Об этом сообщила Daily Star.

Этот раритет нашли три брата во время разбора вещей своей матери после ее смерти. Всего наследники нашли шесть ценных изданий, купленных их матерью и дядей в период между Великой депрессией и Второй мировой войной.

Известно, что журнал лежал все время в картонной коробке под стопкой газет, поэтому сохранился в хорошем состоянии. Эксперты оценили состояние экземпляра на девять баллов из десяти по шкале CGC — крупнейшей службы оценки комиксов. Экземпляр побил по стоимости предыдущий рекорд: в 2024 году комикс Action Comics No. 1 ушел с молотка за шесть миллионов долларов.

