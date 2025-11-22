«Государство должно поддержать»: экономист о конкуренции банков с маркетплейсами

Экономист Чирков: государство должно поддержать конкуренцию банков с маркетплейсами

Банки, принадлежащие маркетплейсам, конкурируют с традиционными банками, и государство должно поддерживать эту здоровую конкуренцию. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил экономист Максим Чирков.

«Маркетплейсы пользуются своим особым положением высокотехнологичных компаний. Имея некоторые преференции в процедуре реализации товаров, они выходят на новый для них рынок банковских услуг и конкурируют уже с традиционными банками», — отметил специалист.

По словам Чиркова, маркетплейсы дают возможность покупателям приобретать товары дешевле, чем в обычных магазинах. Однако интернет-магазины, становясь большими компаниями, могут подавить конкуренцию, что приведет к повышению цен.

«Задача государства — поддержать вот эту вот здоровую конкуренцию… и сделать так, чтобы те или иные компании… пусть даже передовые в мировом масштабе, не начинали доминировать, допустим, на рынках розничных продаж в каких-то категориях, чтобы это доминирование не было слишком таким явным», — говорит Чирков.

Сейчас заметна некая дискриминация традиционных банков, что впоследствии может привести к недовольству потребителей, считает экономист. Все дело в том, что маркетплейсы концентрируют большую долю реализации по некоторым категориям товаров и могут пользоваться своим положением, чтобы завышать цены.

«Они могут пользоваться доминирующим положением, завышать цены, фактически монетизировать тот трафик, количество клиентов, которые они имеют. Поэтому государство здесь должно играть и играет очень прагматичную роль медиатора. Для того чтобы поддерживать конкуренцию на рынке между многими игроками. И только тогда граждане России в условиях свободной конкуренции смогут потреблять товары по минимальным ценам», — пояснил Чирков.

Ранее стало известно, что основательница Wildberries Татьяна Ким раскритиковала предложения запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате картами, принадлежащими им банкам. Крупнейшие российские банки пытаются ограничить маркетплейсы и «наказывают» Ozon и Wildberries за конкурентоспособность их сервисов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.