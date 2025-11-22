Минтранс заявил об отсутствии необходимости в правах для электросамокатчиков

Министерство транспорта не считает необходимым ввести обязательное получение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента Минтранса Николай Чередниченко в Совете Федерации.

«Пока речи о том, что они (водители СИМ. — Прим. ред.) должны иметь права, у нас нет», — подчеркнул Чередниченко.

Минтранс после согласования с МВД в сентябре 2025 года добавил ряд изменений в дорожную карту по регулированию СИМ, согласно которым все устройства, в том числе и кикшеринговые, и частные, должны быть зарегистрированы.

Кроме того, Чередниченко добавил, что в дальнейшем рассмотрят вопрос повышения минимального возраста для управления СИМ с 14 до 16 лет при движении по дорогам общего пользования. Уточняется, что ограничения по возрасту не будут действовать в парках и зонах отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России готовят новые ограничения для электросамокатчиков.

Кроме того, ранее стало известно о предложении депутатов запретить выезд питбайков на дороги общего пользования. Эту меру хотят ввести из-за текущего статуса мини-мотоциклов: они считаются не транспортным средством, а спортивным снарядом, из-за чего ими можно управлять без прав, чем пользуются несовершеннолетние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.