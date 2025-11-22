Великобритания оценила план отправки войск на Украину в $130 миллионов

Bloomberg: Великобритания утвердила план отправки военных на Украину

Великобритания утвердила план отправки войск на Украину после завершения вооруженного конфликта с Россией. Соответствующее решение приняли после проверки готовности и анализа летних разведывательных миссий. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что командование Вооруженных сил уже определило, какие войска направит, где разместит штабы в рамках планов по поддержке Украины силами 30 стран во главе с Великобританией и Францией.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что после разведки на Украине сформировались точные цели переброски войск. Лондон намерен действовать, когда будет достигнуто и исполнено решение о прекращении огня. В частности, обучать украинских военнослужащих и помогать им «обеспечивать мир в долгосрочной перспективе». Выбрали и вероятные локации для штабов — подальше от линии фронта и российских границ, чтобы минимизировать риски.

Журналисты подчеркнули, что Великобритания готова потратить на упомянутую миссию более 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов, почти 10,23 миллиарда рублей. — Прим. Ред.). Еще в октябре Хили подтверждал, что значительные средства на подготовку к развертыванию войск на Украине уже выделили. Пока Лондон обучает украинских военных только на своей территории, но хочет иметь возможность делать это внутри страны.

В материале также сообщается, что после развертывания многонациональных сил в Киеве создадут координационную группу под руководством британского офицера. В ней будут эксперты по логистике, вооружению и обучению для содействия восстановлению сухопутных войск Украины. Военные также будут патрулировать воздушное пространство для возобновления нормального международного авиасообщения.

Об этом представители Великобритания и Франция объявляли еще в июле. Планируется также расширить оперативное соединение на Черном море, в него войдут Турция, Румыния и Болгария. Целью станет разминирование и обеспечение безопасности морских путей в украинские порты и из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайных переговорах между лидерами Украины, Великобритании, Франции и Германии. Предметом обсуждения стал «мирный план» США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.