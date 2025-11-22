Великобритания оценила план отправки войск на Украину в $130 миллионов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 339 0

Командование выбрало возможные локации для размещения военных штабов подальше от границ России.

Во сколько Ббритания оценила план отправки войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com/ Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bloomberg: Великобритания утвердила план отправки военных на Украину

Великобритания утвердила план отправки войск на Украину после завершения вооруженного конфликта с Россией. Соответствующее решение приняли после проверки готовности и анализа летних разведывательных миссий. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что командование Вооруженных сил уже определило, какие войска направит, где разместит штабы в рамках планов по поддержке Украины силами 30 стран во главе с Великобританией и Францией.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что после разведки на Украине сформировались точные цели переброски войск. Лондон намерен действовать, когда будет достигнуто и исполнено решение о прекращении огня. В частности, обучать украинских военнослужащих и помогать им «обеспечивать мир в долгосрочной перспективе». Выбрали и вероятные локации для штабов — подальше от линии фронта и российских границ, чтобы минимизировать риски.

Журналисты подчеркнули, что Великобритания готова потратить на упомянутую миссию более 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов, почти 10,23 миллиарда рублей. — Прим. Ред.). Еще в октябре Хили подтверждал, что значительные средства на подготовку к развертыванию войск на Украине уже выделили. Пока Лондон обучает украинских военных только на своей территории, но хочет иметь возможность делать это внутри страны.

В материале также сообщается, что после развертывания многонациональных сил в Киеве создадут координационную группу под руководством британского офицера. В ней будут эксперты по логистике, вооружению и обучению для содействия восстановлению сухопутных войск Украины. Военные также будут патрулировать воздушное пространство для возобновления нормального международного авиасообщения.

Об этом представители Великобритания и Франция объявляли еще в июле. Планируется также расширить оперативное соединение на Черном море, в него войдут Турция, Румыния и Болгария. Целью станет разминирование и обеспечение безопасности морских путей в украинские порты и из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайных переговорах между лидерами Украины, Великобритании, Франции и Германии. Предметом обсуждения стал «мирный план» США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году