Генералы из США планируют прибыть в РФ и обсудить план Трампа по Украине

Guardian: генералы из США хотят прибыть в РФ и обсудить мирный план по Украине

Делегация высокопоставленных американских генералов планирует прибыть в Москву для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на собственный источник. По данным журналистов, встреча может произойти в конце следующей недели.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели. Они планируют обсудить мирный план», — сообщила газета.

Прежде американские генералы посетили Киев с аналогичной миссией. По данным Politico, по итогам встреч в украинской столице проведут брифинги с союзниками по НАТО. Зарубежная пресса заявляла, что присутствовавший на них министр армии США Дэниел Дрисколл, вероятно, затем примет участие в переговорах с представителями России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ему об этом ничего не известно.

Дрисколл представил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому проект мирного плана США из 28 пунктов. 20 ноября текст документа опубликовали, его подлинность подтвердил Белый дом. В списке условий завершения конфликта, в том числе, признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и проведение выборов в течение 100 дней. В ответ страна получит гарантии безопасности. Снятие санкций с Москвы будет происходить поэтапно.

Накануне на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила американский план. Глава государства напомнил, что инициативы Трампа обсуждали еще до встречи на Аляске, и тогда российская сторона уже подтвердила готовность к диалогу. Однако Украина отказалась принять в нем участие.

В данный момент, по словам Путина, Россия достигает целей специальной военной операции, но все еще готова к мирным переговорам. Трамп в свою очередь, как писал ранее 5-tv.ru, заявил, что Зеленский должен одобрить его план по урегулированию конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.