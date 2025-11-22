Сексолог назвал оптимальную разницу в возрасте для мужа и жены

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 180 0

Для создания семьи важны общие интересы и цели.

Какой должна быть разница в возрасте между мужем и женой?

Фото: 5-tv.ru

Сексолог Вилков: разница в возрасте до пяти лет оптимальна для супругов

С точки зрения психологии оптимальной разницей между супругами считается не более пяти лет, так как в таком случае у партнеров больше общих интересов и ценностей, заявил «Известиям» сексолог, психиатр Алексей Вилков.

«Если же этот разрыв ощутимо больше, то могут возникнуть определенные проблемы в браке», — отметил специалист.

У ровесников и партнеров с небольшим разрывом в возрасте обычно есть общие интересы и ценности, а также примерно один уровень физического здоровья, пояснил собеседник.

Но в то же время супруги-ровесники чаще разводятся, если женятся в молодом возрасте, например, будучи студентами. По словам Вилкова, это связано с тем, что у партнеров по окончании вуза изменились характеры, цели и образ жизни.

«В новых условиях люди порой проявляют себя так, что их поведение и образ жизни не всегда устраивают партнера. Все это приводит к кризису в паре и увеличивает риск расставания», — объяснил сексолог.

Он добавил, что на крепкий брак у супругов ровесников больше шансов в случае создания семьи уже после учебы.

Как ранее писал 5tv.ru, психолог Инна Зикхер назвала первопричину одиночества и разводов. По словам эксперта, многих лдей в молодости никто не учил измерять уровень счастья и удовлетворения от жизни, но учили делать «как положено» и «как у людей».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

