Сексолог назвал оптимальную разницу в возрасте для мужа и жены

Сексолог Вилков: разница в возрасте до пяти лет оптимальна для супругов

С точки зрения психологии оптимальной разницей между супругами считается не более пяти лет, так как в таком случае у партнеров больше общих интересов и ценностей, заявил «Известиям» сексолог, психиатр Алексей Вилков.

«Если же этот разрыв ощутимо больше, то могут возникнуть определенные проблемы в браке», — отметил специалист.

У ровесников и партнеров с небольшим разрывом в возрасте обычно есть общие интересы и ценности, а также примерно один уровень физического здоровья, пояснил собеседник.

Но в то же время супруги-ровесники чаще разводятся, если женятся в молодом возрасте, например, будучи студентами. По словам Вилкова, это связано с тем, что у партнеров по окончании вуза изменились характеры, цели и образ жизни.

«В новых условиях люди порой проявляют себя так, что их поведение и образ жизни не всегда устраивают партнера. Все это приводит к кризису в паре и увеличивает риск расставания», — объяснил сексолог.

Он добавил, что на крепкий брак у супругов ровесников больше шансов в случае создания семьи уже после учебы.

