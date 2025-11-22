В Росреестре предложили способ защитить покупателей жилья от «жертв мошенников»

В Росреестре предложили не возвращать квартиры пожилым до возврата денег

Когда сделку с недвижимостью признают недействительной, возвращать нужно не только право собственности, но и полученные за квартиру во время сделки средства. В этом уверен заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

«Как обычно судебный пристав исполняет решение? Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — процитировала Бутовецкого «Комсомольская правда».

Он добавил, что такой подход соответствует положениям Гражданского кодекса, согласно которым никто не вправе требовать исполнения обязательств без выполнения встречных.

Юрист Екатерина Гордон, ранее комментируя возврат квартиры певице Ларисе Долиной, продавшей жилье под влиянием аферистов, заявила, что этим судебным разбирательством артистка создала очень плохой прецедент для российского права. Ведь, если покупательница жилплощади Долиной полина Лурье не является мошенником, она должна получить свою квартиру, потому что отдала деньги.

