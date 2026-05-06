Экс-жена Гогунского представила в суде доказательства ущемления прав ребенка актером

По мнению Ирины Маирко, звезда сериала «Универ» скрывал реальные доходы, чтобы уклониться от выплаты алиментов дочери.

Юрист Фролова: Маирко представит доказательства ущемления прав ребенка Гогунским

Бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко имеет доказательства ущемления прав ребенка актером. Об этом рассказала ее адвокат Анна Фролова в беседе с Газета.ру.

По словам юриста, они уже передали все подтверждения того, что Гогунский скрывал реальные доходы, чтобы уклониться от выплаты алиментов дочери. По иску Маирко бывшему мужу 4 мая уже состоялось второе судебное заседание.

«Стороной Ирины Маирко уже представлены суду доказательства, указывающие на признаки недобросовестного поведения ответчика. Нами установлено, что в августе 2022 года, сразу после заключения мирового соглашения, Виталий Гогунский вышел из состава учредителей своей компании и сложил полномочия генерального директора, переписав бизнес на свою мать, Татьяну Гогунскую», — заявила Фролова.

Фролова подчеркнула, что такие действия могут расцениваться как ущемление прав ребенка. Со совей стороны, Маирко и ее защита представили суду все доказательства, а уже сам суд даст свою оценку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виталий Гогунский перепутал возраст своей дочери — блогера Миланы Стар. На актера тут же обрушилась волна хейта от поклонников его знаменитой наследницы.

В Telegram-канале он написал, что дочка достигла совершеннолетия, хотя на самом деле девочке исполнилось всего 16 лет. В комментариях под трогательным поздравлением буквально развернулось два «лагеря»: одни подписчики указали Гогунскому на курьезную ошибку, другие отметили, что 16 — это «первое совершеннолетие, когда уже многое разрешено».

